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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي للتشاور حول الأوضاع في غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
09:41 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وتمّ التوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.

واستعرض الرئيس السيسي في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.