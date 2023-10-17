احذر 4 أجهزة سارقة للكهرباء في المنزل.. بينها «الراوتر»

حذّر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من الإفراط في استخدام بعض الأجهزة المنزلية، وقدّم بعض النصائح للمواطنين من أجل توفير الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الأجهزة السارقة للكهرباء في المنزل، والتي تساهم في رفع فاتورة الاستهلاك الشهري، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر فيس بوك.

أجهزة سارقة للكهرباء في المنزل

ومن بين الأجهزة السارقة للكهرباء في المنزل، ما يلي:

1- شاحن الموبايل

تستهلك شواحن الهواتف المحمولة، طاقة كهربائية عالية حتى إذا لم تكن موصولة بالهاتف، فوجودها في فيش الكهرباء يؤدي إلى استهلاكها بشكل كبير.

2- الريسيفر

يستهلك «الرسيفر» وهو جهاز استقبال القنوات الفضائية على القمر الصناعي، كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات.

3- جهاز راوتر الإنترنت

يستهلك الراوتر كمية كبيرة من الكهرباء بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة الشبكة، تعمل بشكل مستمر.

4- فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة

يعتقد العديد من الأشخاص أنّه بمجرد غلق الأجهزة من خلال الريموت تكون غير مستهلكة للكهرباء، الا أنّ توصيلها في الفيش يجعلها في وضع الاستعداد وبالتالي تستهلك كهرباء.