خطوات شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول.. «مش هتروح الشركة»

بمجرد انتهاء كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، يحرص مستخدمي عداد الكارت على شحنه مرة أخرى، حتى يتمكنوا من استخدام مرفق الكهرباء، وهناك العديد من الطرق التي تمكنهم من شحن الكارت بسهولة، أبرزها خطوات شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول.

وتوفر الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين، فرصة شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من الهاتف، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، خطوات شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول، التي جاءت كالتالي:

خطوات شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول

1- يحمل الراغب في شحن عداد الكهرباء الكارت تطبيق (سهل) على الهاتف المحمول، إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» من Google play أو App store.

2- ثم يحمل المستخدم تطبيق (خالص وفوري) لأنواع العدادات الأخرى على الموبايل من Google play أو App store.

- وبعدها يجري تسجيل الحساب الخاص بالمستخدم على أحد التطبيقات سالفة الذكر، ليتم شحنه عن طريق الموبايل.

- ثم يجري شحن الكارت من خلال التوجه إلى مراكز الشحن التابعة لشركة الكهرباء.

وهناك عدة طرق أخرى يمكن شحن عداد الكهرباء الكارت من خلالها، إذ يتوجه المستخدم إلى منافذ خدمات الدفع الإلكتروني مثل (فوري - مصاري - Bee - أمان- وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن)، ويتمّ إضافة رسوم خدمة إضافة لقيمة الشحن.