مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية: شراء أجهزة حديثة لوحدة الطب الرياضي

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه جرى إعادة ترتيب وتنسيق وحدة الطب الرياضي بعد إعادة إفتتاحها بشكل رسمي، ونقلها من ستاد الإسكندرية إلى المدينة الشبابية.

وأضافت «الشريف» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك جاء بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة.

وصول بعض الأجهزة

وأشارت إلى أنه جرى تخصيص وحدة الطب الرياضي بالمدينة الشبابية بأبي قير وتم تطوير الأجهزة والمنشأة من ميزانية الطب الرياضي بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ووصلت إلى وحدة الطب الرياضي بعض الأجهزة الرياضية الحديثة لإستخدامها للحالات التى تتردد على الوحدة.

توفير النفقات

وأوضحت أن افتتاح وحدة الطب الرياضي بالمدينة الشبابية بأبى قير يأتي في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقطاع الطب الرياضي لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الرياضيين بعروس البحر الأبيض المتوسط، وتوفيرا للنفقات المرتفعة التي كانت تنفق في وحدات الطب الرياضي الخاصة.