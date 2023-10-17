«الثقافة الفلسطينية» تستنكر اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة

استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية، اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أنّ الاعتقال يأتي ضمن حملة التنكيل بالشعب الفلسطيني المحتل.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الثقافة الفلسطينية، بيانا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، جاء فيه: «وزارة الثقافة تستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفنانة دلال أبو آمنة من الناصرة، بعد تحريض مستوطنين ضدها».

اعتقال دلال أبو آمنة

وسبق وأعلنت الكاتبة سامية عياش، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، اعتقال دلال أبو أمنة الفنانة الفلسطينية، قائلة: «تم اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات الإسرائيلية، بعد تحريض من المستوطنين، وهي الآن تخضع للتحقيق».

وأعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الإسرائيلية، اعتقال الفنانة والمؤثرة الفلسطينية دلال أبو آمنة، بعد نشرها رسائل دعم لغزة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «اقتادت عناصر الشرطة الإسرائيلية آمنة أبو دلال للاستجواب، وستمثل أمام القاضي اليوم الثلاثاء»، فيما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأنّ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، تقدم بمقترح لتعديل قانون حظر تداول المحتوى الإرهابي».