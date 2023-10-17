«الصحة العالمية»: مستشفيات غزة بحاجة إلى وقود خلال 24 ساعة

قال الدكتور ريتشارد بيبكورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنّه يتوقع أن تحتاج مستشفيات غزة إلى وقود خلال الـ24 ساعة المقبلة لتشغيل الأجهزة، كمستشفى الشفاء، مشيرا إلى وجود نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف بيبكورن، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن عن طريق «زووم» لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط: «نحتاج إلى التأهب والاستعداد لاضطراب المنظومة الصحية، حيث يوجد هجمات متصاعدة للعاملين في المنظومة الصحية، بمقدار 51 هجمة».

وتابع مثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: «ندعو المجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة إلى المنظومة الصحية في فلسطين».

من جانبها، قالت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهُّب للطوارئ الصحية القُطرية واللوائح الصحية الدولية، إنّ المنظمة قلقة بشأن تفشي بعض الأمراض كـ«حمى الضنك»، لافتة خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي أيضا، أنّ الحوامل في غزة لم يحصلوا على الرعاية الطبية المرجوة، ونقلق كثيرا بهذا الشأن ونسعى لدخول المساعدات الطبية من خلال معبر رفح لإنقاذ الموقف.