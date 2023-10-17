«الصحة العالمية» تدين التصعيد في غزة: العلاج حق لكل إنسان حتى أثناء الحروب

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنّ قطع المعونات عن غزة وإجبار سكانها على النزوح، تعدٍ على القانون الدولى، مضيفا: «منذ 11 يومًا استيقظ إقليم شرق المتوسط الذي يواجه مجموعة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، على حالة طوارئ جديدة تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بلغت الآن حد الكارثة».

وأضاف المنظري، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن عبر «زووم»: «ما يثير القلق أنّ النزاع امتد إلى مناطق أخرى من الإقليم، وتصاعد على الحدود بين إسرائيل ولبنان قد يزعزع استقرار البلدان المجاورة ويهدد سلامة سكان الإقليم وصحتهم وعافيتهم»، مدينة ما يحدث في غزة، ومؤكدة أنّ «كل إنسان، بلا استثناء، له الحق في الصحة، ولو في خضم الفوضى والمعاناة التي تنتج عن النزاع والحرب، وهو حق ينبغي إعماله في جميع الظروف وبلا استثناءات».

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط: «طالبنا مرارًا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر عبر معبر رفح، والذي توجد أمامه إمدادات جاهزة من المنظمة تنتظر العبور منذ أكثر من 72 ساعة».

وأوضح المنظري: «كررنا دعواتنا إلى إسرائيل بإلغاء أوامر إجلاء 1.1 مليون شخص شمال غزة، بينهم أكثر من 2000 مريض في 23 مستشفى، من المستحيل نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة دون المخاطرة بوفاتهم، كما أنّ مستشفيات غزة وصلت إلى حالة مزرية تجعلها غير قادرة مطلقًا على استيعاب المزيد من المرضى».

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط: «فضلًا عن ذلك، طالبت المنظمة بوقف الأعمال العدائية على الحدود بين إسرائيل ولبنان، ورغم كل تلك الدعوات، فإنّ الصراع ما يزال يتفاقم حتى الآن، وهول المأساة الإنسانية في تزايد».

واستكمل المنظري: «بدلًا من الاستجابة لدعواتنا، ما يزال أكثر من مليوني شخص في غزة محاصرين، ومُمنوع عنهم جميع المساعدات، ومنها المياه والغذاء وإمدادات الوقود، ومحرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية الأساسية، وهذا مثال صارخ على الظلم ومخالفة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي».

وأدان مدير منظمة الصحة العالمية، التصعيد المستمر للأعمال العدائية، ما ينذر بالخطر وتسبب في مأساة أُزهقت فيها أرواح الأبرياء، أكثر من نصفهم نساء وأطفال، وقد أعاقت هذه الأعمال بشدة حصول المحتاجين، لا سيما المرضى والضعفاء، على خدمات الرعاية الصحية بالغة الأهمية وعرّضت العاملين في الرعاية الصحية والمرضى ومرافق الرعاية الصحية لهجمات غير مبررة.

كما أدانت المنظمة، التصعيد المستمر للأعمال العدائية التي أسفرت عن وفيات وإصابات في صفوف المدنيين، نصفهم من النساء والأطفال، وتقييد وصول المرضى والضعفاء إلى خدمات الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ للحياة، والهجمات على العاملين في الرعاية الصحية والمرضى والمرافق الصحية.