«الرعاية الصحية»: تسجيل 1,1 مليون مواطن في «التأمين الشامل» بأسوان

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية بوحدتي طب أسرة «الجزيرة، أبو الريش قبلي» التابعين للهيئة بمحافظة أسوان، خلال زيارته الميدانية إلى محافظة أسوان.

تفقد عمليات التسجيل الإلكتروني للملفات الطبية الفردية

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، العيادات المختلفة بوحدتي طب أسرة الجزيرة وأبو الريش قبلي بأسوان، من عيادات طب الأسرة والباطنة والأطفال وغيرها، كما تفقد عمليات التسجيل الإلكتروني للملفات الطبية الفردية والعائلية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 1,1 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، على استطلاع آراء المنتفعين حول الخدمات الطبية المقدمة بوحدتي طب الأسرة، كما حرص على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية، مشددًا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين، ولافتًا إلى أنّ منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان، ترتكز على 123 منشآة صحية، منها 112 مركز ووحدة طب أسرة إضافة إلى 11 مستشفى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن وحدة طب أسرة الجزيرة، تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لـ 18000 من منتفعي التأمين الصحي الشامل بأسوان، لافتًا إلى تقديم أكثر من 14 ألف خدمة طبية بالوحدة للمنتفعين حتى الآن، فضلًا عن إجراء 10,4 ألف فحص طبي شامل، ومنوهًا إلى أن عدد المسجلين بالوحدة بلغ 17 ألف و618 مواطن حتى الآن.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أنّ وحدة طب أسرة أبو الريش قبلي تقدّم خدمات الرعاية الصحية الأولية لـ28,6 ألف من منتفعي التأمين الصحي الشامل بأسوان، لافتًا إلى تقديم أكثر من 26,8 ألف خدمة طبية بالوحدة للمنتفعين حتى الآن، فضلًا عن إجراء 9,6 ألف فحص طبي شامل، وعدد المسجلين بالوحدة بلغ 21 ألفا و452 مواطنا حتى الآن.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، الحرص على الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للعمل على أرض الواقع داخل المنشآت الصحية تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين، وفي إطار الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية للمنظومة.