الرقابة الصحية: المستشفيات الجامعية تقدم أكثر من 60% من خدمات الرعاية

توجه الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، على رأس وفد من الهيئة، لزيارة جامعة الزقازيق، استجابة لدعوة الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، وذلك لمناقشة آليات حصول مستشفيات الجامعة على اعتماد GAHAR، استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطن المصري والمضي قدما نحو التغطية الصحية الشاملة.

قطاع طبي

وأعرب الدكتور أحمد طه عن سعادته بتواجده بحرم جامعة الزقازيق باعتبارها صرحا تعليميا عريقا، يضم قطاعا طبيا كبيرا ومهما، يتكون من 10 مستشفيات، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لتقديمها خدمات طبية وعلاجية بالتخصصات المختلفة لحوالي 8 ملايين مواطن، بالإضافة إلى المرضى المترددين عليها من المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أهمية حصول مستشفيات جامعة الزقازيق على الاعتماد وفقا للمعايير الوطنية الصادرة عن «GAHAR» لتحسين الأداء وتعزيز جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات وضمان أمان وسلامة المرضى.

مستشفيات جامعية

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن المستشفيات الجامعية تلعب دوراً محورياً في النظام الصحي المصري وتقدم اكثر من 60%؜ من خدمات الرعاية الصحية من الدرجة الثالثة، مشيرًا إلى أنها قامت بدور فعال أثناء التصدي لجائحة كورونا، كما أنها تساهم في تنفيذ كل المبادرات الرئاسية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد طه إلى ضرورة إدراج معايير الجودة ضمن مناهج طلاب كليات القطاع الصحي قبل التخرج وضمن البرامج التدريبية الخاصة بالدراسات العليا كمطلب مهم نسعى إلى تحقيقه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الصحي المصري لتخريج وتدريب كوادر طبية وتمريضية متميزة.

جهود المستشفيات الجامعية

وأكد طه على تكثيف الجهود نحو ضم المستشفيات الجامعية إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وأعرب فخره بحصول مستشفى أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لجامعة عين شمس، والمعمل الرئيسي بمستشفى الجراحة جامعة الزقازيق على الاعتماد، إلى جانب حصول معامل معهد جنوب مصر للأورام التابع لجامعة أسيوط على شهادة الاعتماد المبدئي.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تسعى جاهدة للارتقاء بقطاع المستشفيات وتقديم خدمات صحية تتوافق مع أعلى مستويات الجودة العالمية، مشيدا بالدور الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تقديم كل أوجه الدعم سواء بمرحلة ما قبل الإنشاء أو مساعدة المنشآت القائمة بالفعل للتأهل والحصول على الاعتماد الصادر عن الهيئة.

كما افتتح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد عناني، رئيس مجلس إدارة المستشفيات وعميد كلية طب الزقازيق، البرنامج التدريبي الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع إدارة كلية الطب والخاص بتدريب الكوادر الطبية على معايير جودة الرعاية الصحية واعتماد GAHAR، والمستمر على مدى ثلاثة أيام، بحضور مديري المستشفيات، والفرق الطبية والتمريضية، ومديري ومسؤولي إدارات الجودة بالمستشفيات، وذلك بالمركز العلمي بمبنى الجراحة الجديد بالجامعة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد طه، أن الهدف من التدريب تعزيز وعي مقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات جامعة الزقازيق بأهمية الجودة في الخدمات الصحية والوصول إلى الفهم الصحيح للمعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية، وإمكانية تطبيقها بشكل صحيح وفعال، مشيدا بالاهتمام الذي توليه قيادات الجامعة وعلى رأسهم الدكتور خالد الدرندلي بحصول مستشفيات الجامعة علي اعتماد GAHAR، والذي يعد بوابة الدخول الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف، أن إصدارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تشمل 7 حزم من المعايير المختلفة والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، والتي تتناسب مع طبيعة كل منشأة، وتهدف إلى توفير خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية وبما يضمن راحة وسلامة المريض وأسرته، ومراقبة استدامة الالتزام بتطبيق المعايير بالمنشآت الطبية المعتمدة.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور حسام أبوساطي، أن التعاون القائم بين الهيئة وجامعة الزقازيق يهدف إلى اتخاذ خطوات جادة لتأهيل المستشفيات التابعة للجامعة للحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الجديدة (مستشفى العيون، ومستشفى السلام) لتتوافق مع المعايير تيسيرا لحصولها على الاعتماد فور الانتهاء من الانشاءات والتجهيزات الطبية اللازمة لها ودخولها الخدمة، مشيرا إلى أن الهيئة توفر خدمات وبرامج تدريبية، وورش عمل وندوات لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصحي على تطبيق جودة الرعاية الصحية.

وخلال البرنامج التدريبي، استعرض الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، رحلة المنشأة نحو الحصول على الاعتماد المبدئي وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تتضمن معايير السلامة الوطنية وتهدف إلى ضمان أمان وسلامة المريض ومقدمي الخدمة الصحية والمنشأة والبيئة المحيطة، بالإضافة إلى شرح معايير إدارة الدواء، والتواصل الفعال مع المريض وأسرته.

وبنهاية الزيارة، تفقد الدكتور أحمد طه المعمل الرئيسي بمستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق والذي يُعتبر أول معمل بالجامعات المصرية يحصل على اعتماد «جهار»، حيث تفقد أقسام المعمل (استقبال المرضى، وقسم الميكروبيولوجي، والكيميائي، والباثولوجي)، وتعرف على رحلة المريض داخل المعامل بداية من تسجيل الملف الطبي، ومرورا بسحب العينه، حتى الحصول على النتائج والنظام الإلكتروني المطبق بالمعمل.

شارك باللقاء الدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، الدكتورة غادة نصر، مدير إدارة الجودة بالمستشفيات الجامعية.