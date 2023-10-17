ضبط 9 أطنان حلوى وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

تمكنت هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، من ضبط سلع غذائية فاسدة، داخل عدد من المنشآت والمحلات التجارية.

وأشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بنتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 40 ألف مشروب صناعي مجهول المصدر، و3 أطنان عجوة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7 أطنان حلوى مجهولة المصدر، و2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات يومية

وأكد «رحمي»، أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق بالإضافة إلى متابعة معارض «معا ضد الغلاء» التي تم افتتاحها حديثا، وذلك من خلال الحملات المستمرة على كافة منافذ البيع؛ للتأكد من توافر السلع وعدم الزيادة في أسعارها والقضاء على الاحتكار.

ومن جانبها، أكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الهدف الجوهري للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك وضمان حصوله على غذاء آمن.