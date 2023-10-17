رئيس «مياه القناة»: غسيل شبكات وخزانات محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم، تنفيذ خطة أعمال غسيل خزانات المحطات وشبكات مياه الشرب، التي تضم قرى ومراكز ومناطق إقليم «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة، للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد، والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير.

تطهير خطوط السحب من الرواسب

قال اللواء عبد الحميد عصمت، إن الأعمال شملت مراجعة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب، كما جرى مراجعة شاملة للمصافي الميكانيكية، ومنظومة فصل الرمال، وأحواض التهوية، وتطهير لحوض الترسيب، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وطلمبات التجفيف.

غسيل شبكات مياه الشرب

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يجري عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويجري فتح المحبس وعمل محضر تضامني بذلك، لافتا إلى أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل، وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأضاف عصمت أن عملية الغسيل الدوري للشبكات أثناء عملية تطهير المروقات وغسيل الخزانات بكل محطة مياه، تأتي تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى، بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها لعمل التحليل الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف.

سحب عينات عشوائية من مياه الشرب

وأوضح أنه يتم سحب عينات عشوائية من مياه الشرب بصفة مستمرة من المحطات والشبكات، والمنازل، ودور العبادة، والمقاهى، والشبكات من مختلف المناطق، فى محافظات القناة، وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها لعمل التحاليل المطلوبة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة.