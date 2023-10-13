حياة كريمة تنجح في توصيل مياه الشرب وتوفير عدادات مجانية لقرى شرق القناة

على مدار سنوات طويلة عانى أهالي قري مركز القنطرة شرق من عدم انتظام مياه الشرب بشكل طبيعي ووصول المياه إلى عدد قليل من المنازل في القرى الرئيسية ليعتمدوا على مياه الآبار والمياه الجوفية أو سيارات المياه المتنقلة.

ونجحت مبادرة حياة كريمة في توصيل وصلات مياه الشرب لجميع القرى في مركز القنطرة شرق وتوابعها خلال عمل المبادرة على تغيير القرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

منسق حياة كريمة: وفرنا عدادات مياه مجانية للمواطنين

وقال الدكتور عصام يوسف منسق مبادرة حياة كريمة في مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية إن حياة كريمة كان أول أهدافها الأساسية فور انطلاق المشروعات في قرى القنطرة شرق توصيل مياه الشرب لجميع للمنازل والمواطنين باعتبارها من أساسيات الحياة الكريمة لكل مواطن.

وأضاف أن الأزمة الرئيسية في مياه الشرب كانت في تباعد المسافات بين القرى، مشيرا إلى أن قرى القنطرة مترامية الأطراف وهناك مسافات كبيرة بينها تصل إلى 40 كيلومترا بين بعض القرى.

عدادات حياة كريمة

وأشار إلى أن المبادرة وفرت بما يعرف بعدادات حياة كريمة وهي عدادات مجانية تم تركيبها للمواطنين في كل منزل بعد توصيل مياه الشرب لرفع العبء عن المواطنين وتوفير أهم مقومات الحياة لهم.

وأشار إلى أن المبادرة نجحت في إنجاز المشروعات الخاصة بحياة كريمة في قرى شرق قناة السويس بنسب تجاوزت 98% في أغلبية المشروعات فيما تم الانتهاء من عدد من المشروعات بنسبة 100%.