قطع مياه الشرب عن مناطق في بني سويف.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، إجراء أعمال التطهير الدورية في محطة مياه بني حلة بمركز سمسطا، جنوب غرب المحافظة، ما يترتب عليه قطع المياه عن قرية بني حلة وتوابعها.

مواعيد قطع المياه عن قرية بني حلة في بني سويف

ومن المقرر قطع المياه عن قرية بني حلة، من الساعة 8 صباح غد الاثنين، وحتى 3 عصرا من اليوم ذاته.

مياه بني سويف تعتذر عن قطع المياه

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، لأعمال التطهير اللازمة بمحطة مياه بني حلة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125، حال وجود شكوى في هذا الشأن.

إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية

واكدت شركة مياه الشرب، سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه، من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، والاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.

يشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قد أعلنت إجراء أعمال التطهير الدورية بالمرشحات في محطة مياه الحيبة بمركز الفشن جنوب المحافظة، ما يترتب عليه قطع المياه عن قرى الحيبة والدير والعجرة، من الساعة 4 عصر اليوم الأحد، حتى 8 صباح غد الاثنين.