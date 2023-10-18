يتميز مواليد برج الثور بسعيهم الدائم للاستقرار على كافة الأصعدة، ويفضلون العلاقة مع شريك مستقر.

ويعرف عن مواليد برج الثور الصدق في مشاعرهم ولكنهم لا يبوحون دائما بها، كما أنهم يحبون دائما أن يكونوا في موضع ثقة من الجميع.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الثور الأربعاء 18-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 18-10-2023 على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني، عليك اليوم أن تستغل الطاقة الإبداعية التي تحاوطك في محيط العمل، والتي تدفعك لتقلد مناصب قيادية.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 18-10-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي، تشعر بانجذاب تجاه الطرف الآخر اليوم، وعليك أن تحكم صوت العقل ولا تترك الغيرة تسيطر على قراراتك.