رئيس «عربية النواب»: حديث الرئيس السيسي مع بلينكن «مفخرة» للمصريين

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي ومجلس الدفاع، بشأن القضية الفلسطينية، واعتبر التصريحات «مفخرة» لمصر والشعب المصري أكمله.

موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية

وأشاد «أباظة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بما قام به مجلس النواب من جلسة اتفق فيها كل الأطراف بما فيها المعارضة والأغلبية بأن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت، معبرًا: «يا فرحة مصر بشعب مصر الأبي القوي والعظيم وجيشه الوطني الذي يحميها بكل المعاني، ورئيس مؤمن حفظه الله، ونحن كشعب من خلفه ومن أمامه فداءا لمصر، ومصر لن تمس لأن الله يحفظها من عنده».

وأكد «أباظة» أن قمة القاهرة للسلام، معبرة للغاية، مضيفًا: «بعيدا عن أي انتماءات نحن في حالة حرب، ولكن لدينا رئيس نثق في قدراته ونحترم قراراته، ونحن معه وخلفه في كل لحظة، فضلا عن جيشنا القوي الذي يستطيع أن نقف به أمام أي أحد، ولن نفرط في أي سنتيمتر من أرض مصر ولو في آخر يوم في حياتنا».