برلماني: انعقاد قمة القاهرة للسلام تأكيد لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن استضافة القاهرة قمة دولية لبحث «تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام»، يوم السبت المقبل، تأكيد على دعم القاهرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضية الفلسطينية وموقفها التاريخي الراسخ.

وقف العدوان الغاشم على غزة

وأوضح «مهران»، أن القمة الدولية تهدف إلى وقف العدوان الغاشم على غزة، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين بشكل عاجل، والحديث إلى المجتمع الدولي كله بصوت واحد للتأكيد على أهمية التهدئة وإتاحة آفاق لتسوية الصراع على أساس تحقيق السلام والاستقرار، وبحث أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم السلطة الفلسطينية بوصفها طرفاً أساسياً للحل .

تحقيق التهدئة والسلام

وأشار النائب البرلماني إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التهدئة والسلام من مخاطر توسع رقعة الأزمة، ووقوع المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء، ما يؤثر على الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن هذه القمة الدولية تأتي تنفيذًا لقرارات اجتماع مجلس الأمن القومي بحل القضية الفلسطينية ورفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار .

وأعرب عن تفاؤله بقمة القاهرة للسلام، المقرر أن تنعقد بناء على دعوة مصرية للقوى الدولية والإقليمية، والتي تستهدف وقف التصعيد في قطاع غزة، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.