كندة علوش تدعم القضية الفلسطينية: «ليت الأطفال لا يموتون»

كتبت الفنانة السورية كندة علوش، رسالة مؤثرة عن القضية الفلسطينية، متمنية أن يظل الأطفال أحياء لا يموتون ويكونون سعداء.

كندة علوش تدعم القضية الفلسطينية

وقالت كندة علوش عبر حسابها بمنصة «انستجرام»: «ليت الأطفال لا يموتون، ليتهم يرفعون إلى السماء ريثما تنتهي الحرب، ثم يعودون إلى منازلهم آمنين، وحين يسألهم الأهل أين كنتم يقولون فرحين كنا نلعب مع النجوم».

وأضافت الفنانة السورية: «نحن جيل تربى على أن قضيتنا وألمنا وحلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة، تتالت الآلام والخيبات خصوصا علينا نحن السوريين، ولكن فلسطين دائما بالقلب».

فلسطين تتعرض للهجوم من إسرائيل

وتعرضت فلسطين إلى هجمات من إسرائيل، نتج عنها استشهاد المئات من الفلسطينيين، حسبما ذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة منى عوكل، وسقط عدد من الشهداء في «بيت حانون» بشمال شرق قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مدن وبلدات القطاع الفلسطيني.