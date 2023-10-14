عاجل.. طبيب يكشف مفاجأة بشأن مرض هاني الناظر.. «محتاج دعواتكم»

لا تزال الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، أكثر ما يشغل بال متابعيه ومرضاه، ويحظى استشاري الجلدية بحب الكثير، واعتاد الناظر تخصيص جزء كبير من ماله وعلمه ومجهوده لمساعدة غير القادرين، قبل أن يهاجمه المرض الخبيث، لتتحول حساباته الشخصية من مكان لتقديم النصائح الطبية، لساحة لطلب الدعاء والشفاء للطبيب الشهير.

للأسبوع الثاني على التوالي، لايزال الدكتور هاني الناظر، يرقد في غرفة أحد المستشفيات ينتظر العلاج، إذ بدأ بجلسات الكيماوي، إلا أن تدهور وظائف الكبد والكلى أدت لصعوبة تلقيه الجرعات كاملة.

هاني الناظر اكتشف السرطان بالصدفة

تطورات سريعة تشهدها الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، وأكد شادي إمام حسن، مدير مركز الناظر الطبي، لـ«الوطن» أنه أُصيب بسرطان المخ، بعد شعوره بالصداع لعدة أيام وهو ما أظهرته الفحوصات والتحاليل الطبية

طبيب يكشف مفاجأة بشأن مرض هاني الناظر

وأوضح الدكتور مصطفى كامل الفولي أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مرض سرطان المخ، يعد من أشرس أنواع الأورام الخبيثة، ولكن لا يأس معه، إذ يمكن علاجه إذا تم فحصه واكتشافه من البداية، مشيرًا إلى أن التأخر لا يكون في صالح المصاب، خاصة إذا كان الورم قريبا من جذع المخ

جمال شعبان: الحالة التفسية للدكتور هاني الناظر أهم علاج

وطالب الدكتور جمال شعبان، عميد القلب السابق، خلال حديثه لـ «الوطن» متابعي الطبيب بتكثيف الدعاء له، مؤكدًا إن نجله الدكتور محمد الناظر يرافقه خلال تواجده بالمستشفى، وأن الأسرة وكل من حوله يدعمونه خاصة وإن الحالة النفسية هي أهم خطوات العلاج: «الحمد لله الدكتور راضي ومؤمن بالله».

إعلان إصابة هاني الناظر بالسرطان

وكشف الدكتور محمد الناظر، نجل استشاري الجلدية هاني الناظر، مؤخرًا عن حالة والده الصحية، عبر تدوينه على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، قائلًا: «دكتور هاني الناظر الصحية كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة.. وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب، هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة».