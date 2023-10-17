مُبصرون في كييف عُميان في غزة.. الغرب المُنحاز وازدواجية المعايير (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مبصرون في كييف عُميان في غزة.. الغرب المُنحاز وازدواجية المعايير»، جاء فيه أنّه قبل نحو عام ونصف العام تحركت القوات الروسية باتجاه أراضي أوكرانيا، فانتفض العالم وفي مقدمته دول الغرب، حتى ربما قبل إطلاق رصاصة واحدة، لا للتنديد أو للشجب، ولكن سارع العالم تجاه موقف عدائي تجاه روسيا.

الخزائن الغربية فتحت لدعم أوكرانيا دون فلسطين

وتابع التقرير: «فُتحت الخزائن الغربية سريعا لدعم كييف، أما في غزة وبعد أشهر قليلة مما حدث أوكرانيا، فإنّ المشاهد تبدو واحدة من حيث القصف لكنها أشد فظاعة، فالضحايا كثر جميعهم مدنيون وأغلبهم أطفالا ونساء لا حول لهم ولا قوة».

حصار مفروض على الفلسطينيين

وذكر التقرير، أنّ الفلسطينيين في غزة شعب فُرض عليهم الحصار وبات بلا طعام أو كهرباء أو ماء، لكن العالم نفسه الذي انتفض من أجل أوكرانيا لم يرَ ذلك، وغضّ الطرف عما يحدث في غزة، في المقابل وفي التوقيت ذاته دافع عن آلة القتل الإسرائيلية وسارع مسؤولون غربيون إلى زيارة تل أبيب حاملين مشاعر الأسى والحزن.