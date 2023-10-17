إسبانيا تعلن زيادة بقيمة مليون يورو للمساعدات المقدمة إلى غزة: مستعدون للمزيد

قال خوسيه مانويل، القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستزيد مساعداتها الإنسانية لقطاع غزة بحزمة قيمتها مليون يورو (1.06 مليون دولار)، وأنها مُستعدة لإرسال المزيد، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضاف «مانويل»، «يجب أن تصل المساعدات إلى السكان المدنيين في غزة، وإسبانيا مستعدة وعازمة على المشاركة»، لافتا إلى أن حزمًا إضافية ستأتي، لأن كل شيء يشير إلى الحاجة للمزيد من المساعدات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.