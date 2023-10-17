640 ألف جنيه إيرادات أفلام موسم صيف 2023 في السينمات خلال 24 ساعة

بلغ إجمالي إيرادات أفلام موسم صيف 2023 المعروضة حاليا في السينمات 639 ألف جنيه، عن أمس الاثنين، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

جاء فيلم «فوي فوي فوي» بطولة الفنان محمد فراج، في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية محققا 224 ألف جنيه، أما المركز الثاني جاء فيلم «حسن المصري» بطولة الفنان أحمد حاتم، بإجمالي إيرادات بلغ 118 ألف جنيه، بينما تفوق فيلم «وش في وش» على فيلم «العميل صفر» إذ حقق الأول 109 آلاف جنيه مقابل 102 ألف جنيه للفيلم الثاني، وكان المركز الخامس من نصيب فيلم «سكر» بـ47 ألف جنيه.

«أولاد حريم كريم» يتراجع إلى المركز السابع في قائمة الإيرادات.. و«دولارات دولارات» في المركز الأخير

وفي المركز السادس بقائمة الإيرادات جاء فيلم «بيت الروبي» محققا 16 ألف جنيه، يليه فيلم «ولاد حريم كريم» بـ13 ألف جنيه، وبفارق كبير مع فيلم المركز الثامن جاء فيلم «مسر إكس» بـ2.2 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «البعبع» ألفي جنيه، وتذيل فيلم «دولارات دولارات» قائمة الإيرادات بـ1671 جنيها.