فيلم «فوي فوي فوي» يتصدر شباك التذاكر بـ411 ألف جنيه خلال 24 ساعة

استطاع فيلم فوي فوي فوي أن يحتل المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، رغم منافسته لـ9 أعمال أخرى بالسينمات خلال الفترة الحالية .

إيرادات فيلم فوي فوي فوي في يوم

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، أن فيلم فوي فوي فوي حقق411 ألف جنيه فقط خلال 24 ساعة، وحافظ على المركز الأول بشكل يومي، يليه أفلام حسن المصري، وش في وش، العميل صفر، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، دولارات دولارات، مستر إكس، البعبع.

قصة فيلم فوي فوي فوي

قصة فيلم فوي فوي فوي، تدور حول شاب فقير يحلم بالهجرة للخارج يقوم بدوره محمد فراج، ويقرأ بالصدفة وجود فريق للمكفوفين يستعد لأداء مباراة في دولة أوروبية، ويزعم أنه كفيف بصحبة أصدقاءه ويشترك معهم، وبالفعل يسافرون للخارج وتقابلهم مفاجآت غير متوقعة.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

فيلم فوي فوي فوي بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، لبنى ونس، محمد عبدالعظيم، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.