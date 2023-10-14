24 مليون جنيه إيرادات فيلم «فوي فوي فوي» في 31 يوم عرض بالسينما

حقق فيلم فوي فوي فوي، على مدار 31 يوم عرض بالسينما المصرية نحو 24 مليون جنيه، وهو الفيلم الذي تم اختياره من قبل لجنة النقاد والصحفيين لترشيحه للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم دولي في مسابقة جوائز الأوسكار، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات فيلم فوي فوي فوي، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس بنحو 729 ألفا و137 جنيها، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية بالسينما منذ انطلاق عرضه، وحفاظه على المركز الأول بشكل يومي، ويليه أفلام حسن المصري، وش في وش، العميل صفر، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، دولارات دولارات، مستر إكس، البعبع.

قصة فيلم فوي فوي فوي

قصة فيلم فوي فوي فوي، تدور من خلال حسن، وهو شاب فقير يحلم بالهجرة للخارج يقوم بدوره محمد فراج، ويقرأ بالصدفة وجود فريق للمكفوفين يستعد لأداءة مباراة في دولة أوروبية، ويزعم أنه كفيف بصحبة أصدقاءه ويشترك معهم، وبالفعل يسافرون للخارج وتقابلهم مفاجآت غير متوقعة.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

فيلم فوي فوي فوي بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، لبنى ونس، محمد عبدالعظيم، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.