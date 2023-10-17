مهرجان القاهرة السينمائي ينعى الفنانة سهام عبد السلام

نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، الفنانة سهام عبد السلام، التي وافتها المنية، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وكتبت الصفحة الرسمية للمهرجان: «ببالغ الحزن والأسى تتقدم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي والعاملين به، بخالص التعازي لأسرة الفنانة والناقدة السينمائية الراحلة سهام عبد السلام، راجين من الله أن يغفر للفقيدة ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان».

وغيب الموت، المترجمة والناقدة والفنانة سهام عبد السلام، صباح اليوم، وهي مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات.