خالد جلال يودع سهام عبد السلام لمثواها الأخير

انتهت منذ قليل مراسم جنازة الفنانة والناقدة سهام عبد السلام من مسجد السيدة نفيسة قبل دفنها بمثواها الأخير.

وحرص المخرج خالد جلال وعدد آخر من النجوم منهم الفنان محمد فهيم وعماد زكي وسامر هشام، على وداع الفنانة سهام عبد السلام.

وفاة سهام عبد السلام

ورحلت عن عالمنا المترجمة والناقدة والممثلة سهام عبد السلام صباح اليوم، وهي مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات.

محطات في حياة سهام عبد السلام

حصلت على درجة البكالوريوس من كلية الطب جامعة عين شمس عام 1972، وبعد تخرجها حصلت على درجة الماجيستير في الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية في القاهرة، ولها عدد من المؤلفات الطبية في مجال الجراحة.