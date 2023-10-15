15 مشروعا من 8 دول عربية تشارك في ملتقى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن ملتقى القاهرة السينمائي عن المشروعات التي تمّ اختيارها للمشاركة في نسخته العاشرة من أيام القاهرة لصناعة السينما، المقرر إقامتها خلال فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تقام في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل.

وتتضمن القائمة 15 مشروعًا سينمائيًا في مرحلتي ما بعد الإنتاج والتطوير من 8 دول عربية، إذ يشارك 5 مشاريع من مصر، و2 من تونس، و2 من العراق و2 من لبنان ومشروع واحد من السودان، فلسطين، المملكة العربية السعودية، والجزائر.

مشاريع ملتقى القاهرة السينمائي

وقع الاختيار على 5 مشروعات في مرحلة ما بعد الإنتاج وهي: «خمسون مترًا» فيلم وثائقي لـ«يمنى خطاب» من مصر، «يلا، بابا!» فيلم وثائقي لـ«أنجي عوبيد» من لبنان، «أناشيد آدم» فيلم روائي لـ «عدي الرشيد» من العراق، «البصير - العبّار الأعمى» فيلم روائي لـ«علي طوفان الفتلاوي» من العراق، «نافذة على السماء» فيلم روائي لـ«سارة لعبيدي» من تونس.

كما تشارك 10 مشاريع في مرحلة التطوير وهي: حديقة الحرية فيلم روائي لـ حلمي نوح من مصر، «حلمي أطير» فيلم وثائقي لـ أسماء جمال من مصر، «يا بلدي» فيلم وثائقي لـ ديسيل مختيجيان من مصر، «بعد نص الليل» فيلم روائي لـ خالد منصور من مصر.

ياتي ذلك إضافة إلى مشروعات: «أن تصبح عمر خيري» وثائقي لـ علياء موسى من السودان، «يوم الغضب قصص من طرابلس» وثائقي لـ«رانيا رفاعي من لبنان، «عزيزي السيد تاركوفسكي» روائي لـ فراس خوري من فلسطين، «غرق» روائي لـ مجتبى سعيد من المملكة العربية السعودية، «أصداء» وثائقي لـ سارة كشمير من الجزائر، «صولو» وثائقي لـ«أمين بوخريس» من تونس.

وقال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: «ملتقى القاهرة السينمائي» متنفس لصناع السينما المصريين والعرب لدعم وتطوير أفلامهم، وسعدت كثيرُا بالمناقشات التي دارت معهم في دورة المهرجان الماضية، وأنا سعيد بالنجاح والتأثير الذي يحققه الملتقى كل عام، وهو ما ينعكس في النهاية على صناعة السينما بدولنا العربية من خلال مشاريع قوية ومؤثرة يدعمها المهرجان.

وأضاف المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان: «سعيد بالدور المميز الذي يلعبه الملتقى، إذ شارك في النسخة التاسعة منه العام الماضي عدد كبير من الأعمال العربية المميزة والضيوف، وهو أمر نحرص على تكراره هذا العام من خلال توفير أكبر دعم نستطيع تقديمه لصناع الأفلام العرب، لنساعدهم على تقديم أفلامهم وتطويرها للمشاركة في المحافل العالمية الكبرى كما حدث مع فيلمي «إن شاء الله ولد» و"بنات ألفة» الذي حصد 3 جوائز بمهرجان كان السينمائي الدولي.

وأضافت «لينده بالخيرية» مدير ملتقى القاهرة السينمائي: «تزامنًا مع الاحتفال بعقد من الريادة في دعم مشاريع السينما العربية، يثبت ملتقى القاهرة السينمائي نفسه كمنصة عالمية منذ إنشائها، ومساهمًا في نجاح العديد من الأفلام التي عُرضت في أهم المهرجانات الدولية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من المواضيع المؤثرة، وتتميز اختيارات هذه الدورة بتواجد مشاريع قوية لمخرجات نساء، حققت توازنًا جندريًا بين المشاركين وهو أمر غالبًا ما يكون صعبًا في صناعة السينما، ويمثل هذا المؤشر علامة إيجابية تدل على مواصلة المرأة العربية خطاها نحو التألق في السينما».