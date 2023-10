كيف دعم صانعو المحتوى فلسطين عبر صفحاتهم؟.. «الحياد خيانة»

باتت صفحاتهم التي يتابعها ملايين الأشخاص من مصر والعالم منصة إعلامية بمختلف اللغات، تنقل أحداث القضية الفلسطينية في ظل التعتيم الإعلامي الغربي الذي ينحاز إلى جانب المُحتل الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، إذ أصبح صانعو المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي صوت الشعب الفلسطيني وأمله الوحيد أمام كذب وتضليل المحتل.

المعتصم بالله أحد صانعي المحتوى على منصة X «تويتر سابقًا»، حرص على نشر مجموعة من التدوينات باللغة الإنجليزية عبر حسابه الشخصي، تتناول تاريخ القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى الأحداث الأخيرة التي بدأت قبل 10 أيام، وعلق عليها قائلًا: «هذه التغريدة موجهة لمستخدمي تويتر غير العرب، إذا كنت لا تعرف الحقيقة كاملة فإليك ملخص تاريخي بسيط لتوضيح الأمور لك».

وصلت التغريدة إلى أكثر من 10 ملايين متابع على المنصة، واستقطبت بعض المتابعين من خارج الوطن العربي، فـ هداه تفكيره إلى ترجمة هذا المنشور إلى نحو 9 لغات، يقول لـ«الوطن»: «أول ما كتبت الثريدز ده، لقيت ناس أجانب بدأت ترد، فـ طلبت من ناس لو يعرفوا يترجموا بلغات تانية يبعتولي، فالناس بدأت تبعت، وترجمناه للغة الصيني والهندي والكوري والياباني والفرنساوي والإسباني والإيطالي والألماني والأردو».

وتناول «المعتصم بالله»- الذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص- خلال تدويناته على منصة X تاريخ القضية الفلسطينية، وكذب وتضليل الإعلام الغربي في نقل مُجريات الأحداث بفلسطين، وعن أسباب دعم أمريكا للعدوان الإسرائيلي: «حاولت أتكلم في أكتر من حاجة تخص القضية الفلسطينية، خاصة التضليل اللي بيتم من الجانب الإسرائيلي ومبينقلش الصورة واضحة، واعتمدت في البحث على مواقع أجنبية وملفات سرية نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية للعامة».

This tweet is addressed to non-Arab Twitter users If you don't know the whole truth, here's a simple historical summary to clarify things for you: pic.twitter.com/xvxGNH6J9K

ردود فعل إيجابية تلقاها «المعتصم» منذ نشر التغريدات بشكل مفصل عبر حسابه الشخصي، يحرص على نشرها أولًا بأول، لتأكيد قوة الكلمة عبر منصات التواصل الاجتماعي: «أنا كل يوم بحب أنشر رسالة من اللي بتوصلني من ناس مش عرب، وأكتر رسالة عجبتني كانت من واحدة عندها 65 سنة من أمريكا، قالت لي أنا عيشت 65 سنة ومكنتش عارفة الحاجات دي وعمري ما فهمت تفاصيل القضية بشكل عميق كده».

In the thread, I explained to you how Israel all the time promotes itself as just a reaction and not an actor pic.twitter.com/y8OTsXHNpQ