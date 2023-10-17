«يعيشون في أكبر سجن بالعالم».. كيف دعم أسطورة اليونايتد كانتونا فلسطين؟

رسالة تاريخية، كان بطلها أسطورة مانشستر يونايتد السابق، إيريك كانتونا، الذي قرر دعم فلسطين، في ظل الوضع الراهن الذي يعيشه قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

كيف دعم كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد فلسطين

كانتونا الذي يتابعه أكثر من مليون متابع على موقع «انستجرام»، قرر الخروج عن صمته، والدفاع عن القضية الفلسطينية، في موقف تاريخي لنجم الشياطين الحمر السابق.

«إن الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين لا يعني أنك مؤيد لحماس»، بهذه الكلمات بدأ كانتونا حديثه التاريخي عن فلسطين، مضيفا: «قول أن فلسطين حرة لا يعني أنك معاد للسامية أو تريد رحيل جميع اليهود، فلسطين حرة تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عامًا».

كانتونا عن فلسطين: «أكبر سجن مفتوح في العالم»

وأضاف كانتونا: «فلسطين الحرة تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم، نصفهم من الأطفال، «فلسطين الحرة تعني إنهاء الفصل العنصري الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية».

واختتم كانتونا منشوره التاريخي بجملة: «فلسطين الحرة تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أرضهم».

ويعد كانتونا صاحب الـ 57 عاما، واحدا من أساطير مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا في الثمانينات والتسعينات، كما كان ينوي الترشح لرئاسة فرنسا عام 2012.

ولعب كانتونا في العديد من الأندية الفرنسية على رأسها مونبيليه ومارسيليا، قبل أن ينهي مسيرته داخل صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.