عمرو وهبة يشارك في تعبئة المساعدات لأهالي فلسطين: قلوبنا مع غزة

ناشد الفنان عمرو وهبة، جمهوره ومحبيه، بدعم أهالي غزة، في الأزمة الحالية، التي تسفر يوميا عن سقوط العديد من الشهداء والمُصابين.

ونشر عمرو وهبة، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، صورة من مشاركته في جمعية الهلال الأحمر المصري، معلقا: «أنا اسمي عمرو وهبة، بدعم حملة قلوبنا مع غزة، والنهارده أنا في الهلال الأحمر المصري، بتطوع في تعبئة المواد الغذائية والطبية اللي رايحة لغزة».

وتابع عمرو وهبة: «بوجه رسالة للجميع لدعم غزة وإنهم يتبرعوا بالطريقة اللي تناسبهم واللي يقدرو عليها».