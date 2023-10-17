ختام فعاليات حملة مكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الزراعية بكفر الشيخ

اختتمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات حملة مكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية، والتي استمرت على مدار 3 أسابيع، بجميع الإدارات الزراعية التابعة للمديرية، تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة.

ختام فعاليات حملة مكافحة القوارض

وقالت الدكتورة وهيبة زغلول، مدير عام إدارة القوارض بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، إنّ الحملة الشاملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية اختتمت أعمالها بالجمعيات التابعة لإدارة دسوق الزراعية، بعد أنّ استمرت لحوالي 3 أسابيع بجميع الإدارات الزراعية التابعة للمديرية، ونجحت في القضاء على القوارض بالأحوزة الزراعية بنطاق محافظة كفر الشيخ.

وأشارت إلى أنّ الحملة تمت باستخدام مبيد «فوسفيد الزنك» في المساحات الكبيرة، ومبيد «اليبت» في المساحات الصغيرة طبقاً لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحة أهمية إدارة مكافحة القوارض في الحفاظ على الحاصلات الزراعية.

وزارة الزراعة تطلق حملة لمكافحة القوارض

وأطلقت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة مكافحة القوارض في شهر مايو الماضي، وشملت 27 محافظة بينها محافظة كفر الشيخ، وقامت الإدارة بتوفير المبيدات اللازمة قبل كل حملة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بواسطة مهندسي مكافحة القوارض بكل إدارة زراعية، وتم متابعة أعمالها من خلال لجان تابعة للإدارة العامة لمكافحة القوارض بإدارة المتابعة.