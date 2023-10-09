«زراعة كفر الشيخ»: استمرار حملات مكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل

واصلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ حملاتها المكبرة لمكافحة القوارض، بعد حصاد المحاصيل الصيفية بجميع الإدارات الزراعية التابعة للمديرية، تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور ناجح فوزى غربية، وكيل وزارة الزراعة.

استمرار الحملة الشاملة لمكافحة القوارض

وقالت الدكتورة وهيبة زغلول، مدير عام إدارة القوارض بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، إنّ الحملة الشاملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية واصلت عملها للأسبوع الثالث على التوالي بنطاق جمعيات «السخاوى، والفقهاء، والزحاليق» بمركز سيدي سالم، و«البسمة، والبنوان، والترزي» بمركز بيلا، و«النوايجة» بمركز دسوق، لافتةً أنّ الحملة مستمرة بجميع الجمعيات الزراعية تباعا.

وأشارت «زغلول» إلى أنّ الحملة تمت باستخدام مبيد «فوسفيد الزنك» في المساحات الكبيرة، ومبيد «اليبت» في المساحات الصغيرة طبقاً لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحةً أهمية إدارة مكافحة القوارض في الحفاظ على الحاصلات الزراعية.

وزارة الزراعة تطلق حملة لمكافحة القوارض

وأطلقت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة مكافحة القوارض في شهر مايو الماضي وتشمل 27 محافظة من بينها محافظة كفر الشيخ، وتقوم الإدارة بتوفير المبيدات اللازمة قبل كل حملة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بواسطة مهندسي مكافحة القوارض بكل إدارة زراعية، ويتم متابعة أعمالها من خلال لجان تابعة للإدارة العامة لمكافحة القوارض بإدارة المتابعة.