وقف وإزالة 4 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية في مركز كفر الشيخ

قاد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى مركز كفر الشيخ، بمشاركة الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، والمهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

إزالة عدد 4 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية

وجرى خلال الحملة إزالة عدد 4 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بنطاق قرية أبو سعيد، التابعة لقرية متبول على طريق «كفر الشيخ - المحلة الجديد»، وقرية كفر عسكر، التابعة لقرية إسحاقة.

وخلال الحملة، جرى إزالة جميع التعديات، والأعمدة والسملات الخرسانية، وردم القواعد الخرسانية، ومصادرة مواد البناء، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم جميع الأراضي لجهة الولاية.

ووجّه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بتغريم جميع المخالفين قيمة رفع ونقل مواد البناء، وقيمة ما جرى من إزالات بواسطة معدات الوحدة المحلية.

جاء ذلك بحضور عبد العزيز جمعة، وعبود الصيفي، وهاني الجميل، نواب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لشؤون القرى، وحمادة الرويني، رئيس قرية متبول، ومحمد توفيق، رئيس قرية إسحاقة، والمهندس عاطف محمد، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ، ورامي عباس، مدير إدارة الإصلاح الزراعي، وإبراهيم بدوي، مدير حماية الأراضي بكفر الشيخ، وحضور فني بالإدارة الهندسية، ومندوبي حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بكل قرية.

تنفيذ سياسات الدولة بالقضاء على التعديات

يأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسات الدولة بالقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع جميع أنواع التعديات ومخالفات البناء وإزالتها بالكامل، واتخاذ الاجراءات القانونية كافة، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.