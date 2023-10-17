النشيد الوطني السوداني في طابور الصباح بإحدى مدارس مصر: «فليعش سوداننا»

في لفتة طيبة أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قررت إحدى المدارس المصرية، عزف نشيد «علم السودان» بعد عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وعبر كثيرون عن إعجابهم وتقديرهم لها، وكانت أبيات السلام الوطني السوداني كالتالي:

نحن جند الله جند الوطن إن دعا داعي الفداء لم نخن

نتحدى الموت عند المحن نشتري المجد بأغلى ثمن

هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علماً بين الأمم

يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي أرضكم