السودان وإيران تعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية لخدمة مصالح البلدين

أعلنت كل من السودان وإيران، اليوم الاثنين، عن قرارهما باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وطهران، لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان قبل قليل، إن قرار استئناف العلاقات جاء عقب عدد من الاتصالات رفيعة المستوى التي تمت خلال الأشهر الماضية.

اتفاق على تطوير العلاقات

وأضافت الخارجية السودانية أن الحكومتين اتفقتا على تطوير العلاقات الودية بينهما على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصالح المشتركة والتعايش السلمي.

كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون بينهما في كافة المجالات لتحقيق مصالح شعبي البلدين، وضمان أمن واستقرار المنطقة.

إجراءات فتح السفارات

وأشارت الخارجية السودانية إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريباً، وإجراء الترتيبات اللازمة لتبادل الوفود الرسمية لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين.