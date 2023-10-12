وزير الخارجية ونظيره الإريتري يبحثان الأوضاع في السودان.. ويتفقان على تعزيز التعاون

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية في دولة إريتريا، عثمان صالح، ومستشار الرئيس الإريتري للشؤون السياسية، يماني جبر آب، في إطار زيارتهما الحالية إلى القاهرة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنّ وزير الخارجية والمسؤولين الإريتريين، أكدوا أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ومتابعة برامج التعاون الثنائية القائمة، حيث جرى الوقوف على سبل تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية، وجهود تطوير المشروعات القائمة بين مصر وإريتريا، بما يصُب في صالح تحقيق التنمية والرخاء لشعبي البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء تناول الوضع الراهن في السودان بمزيد من القلق، نتيجة استمرار المواجهات القائمة، وتأثير ذلك الوضع على مستقبل استقرار السودان وجواره الإقليمي، وجرى التأكيد على الدور المهم والمحوري الذى تضطلع به آلية دول جوار السودان في التعامل مع الأزمة، والعمل على إيجاد حلول ناجعة ومستدامة تضمن الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأنّ سامح شكري حرص على استعراض تقييم مصر للأوضاع المتدهورة في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأثره على المدنيين، وخطورته على مستقبل حلحلة القضية الفلسطينية على أساس مبادئ الشرعية الدولية بالشكل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأحاط وزير الخارجية، المسؤولين الإريتريين، بمجمل الجهود والاتصالات التي تنفذها مصر على المستويات كافة، من أجل وقف التصعيد الجاري ووضع حد للقصف الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، وفتح المجال من جديد للتهدئة كى يتم التعامل مع جذور المشكلة وأسبابها.