أستاذ جلدية: 6 أمراض وراثية يجب الإفصاح عنها للشريك قبل الزواج

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الجلدية والتجميل، إنّ هناك بعض الأمراض الجلدية، التي يجب الإفصاح عنها قبل الارتباط منها مرض الصدفية، مشيرا إلى أنها من الأمراض التي تختفي بعد الحصول على العلاج المناسب، لكن سرعان ما تعود مجددا بعد سنوات، لذا يجب مصارحة الشخص الآخر بها.

أمراض جلدية يجب الإفصاح عنها

أكد «فرج»، خلال حواره ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مع الإعلامية هبة الأباصيري، والإعلامية وإيمان عز الدين، أنّ هناك 6 أمراض جلدية، يجب الإفصاح عنها، إذ كان الشخص يعاني منها:

- فترات النقاء من الصدفية.

- فترات العلاج من الإكزيما التأتبية قد تطول، لدرجة أن الشخص لا يتذكر إصابته بها.

- البهاق الذي يمكن علاجه.

- الهربس هو أشهر أنواع الفيروسات، التي لا تترك الجسم إلى الأبد، لذا يجب التعايش معها.

- الورم الحليمي البشري، يصاب به الجسم في مناطق مختلفة، ويجب التعايش معه.

- جارداسيل.

أمراض وراثية ليست معدية

وتابع «فرج» أنّ هذه الأمراض ليست معدية، لكنها من الأمراض الوراثية الجينية، لذا فإن التصارح فيها مهم.