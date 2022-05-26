طفح جلدي لونه أحمر.. أبرز أعراض مرض إنفلونزا الطماطم

مع إعلان السلطات الهندية اكتشاف 26 طفلًا مصابًا بإنفلونزا الطماطم، سادت حالة من الخوف بين أوساط الأمهات، خاصة أن هذا الفيروس أكثر انتشارًا بين الأطفال خاصة الفئة العمرية دون سن الخامسة، وبدأ البحث عن أعراض مرض إنفلونزا الطماطم يغزو محركات البحث على شبكة الأنترنت، لمعرفة كل ما يخص هذا العدو الجديد للأمهات من ناحية والأطفال من ناحية أخرى.

وحول أبرز أعراض مرض إنفلونزا الطماطم، أعلنت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، مجموعة من الأعراض الخاصة بالفيروس والتي كان أبرزها ظهور طفح جلدي يجعل جلد الطفل أحمر اللون، وهو السبب الذي اكتسب من خلاله الفيروس اسمه وجعله مرتبطًا بثمرة الطماطم، بالإضافة إلى ظهور بثور كبيرة في اليدين والقدمين.

أعراض مرض إنفلونزا الطماطم

ومن بين أعراض مرض إنفلونزا الطماطم أيضًا، حدوث تهيج في الجلد مع ارتفاع درجة حرارة الجسم في بعض الأحيان، وإمكانية حدوث جفاف في جلد الطفل، يصاحبه آلام في الجسم وتورم في المفاصل، وكذلك توجد بعض الأعراض التي يعد ظهورًا ليس شائعًا مع أغلب المصابين بالفيروس مثل الغثيان والتقيؤ والسعال والمغص والعطس وسيلان الأنف.

ونصحت منظمة الصحة العالمية بالالتزام بالعديد من الإجراءات حال ظهور أعراض مرض إنفلونزا الطماطم ومنها عزل الطفل المصاب بالفيروس لمدة تتراوح من 5 أيام إلى 7 أيام، مع الحرص على شرب المياه باستمرار والعمل على ترطيب جلد الطفل أولاً بأول، بالإضافة إلى استخدام الماء الدافئ أثناء الاستحمام، وعدم جعل الطفل يقوم بحك جلده.

الإجراءات الوقائية الخاصة بمرض إنفلونزا الطماطم

كما طالبت منظمة الصحة العالمية بضرورة تعقيم الملابس والأدوات الشخصية والأواني الخاصة بالمصاب بفيروس إنفلونزا الطماطم أولاً بأول، مع الحرص على عزله، خاصة أن فيروس إنفلونزا الطماطم يعد من الفيروسات المعدية شديدة الانتشار، وكذلك الحرص على نظافة المنزل وتهوية غرفة الطفل المصاب جيداً، مع متابعة المريض وجعله تحت الملاحظة الدائمة.