أعراض مرض الإيدز عند النساء.. بينها طفح جلدي وألم في العضلات

كشف البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز التابع لوزارة الصحة والسكان، أعراض مرض الإيدز عند النساء، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، ورفع الوعي المجتمعي تجاه المرض والعمل على الوقاية منه.

وجاءت أعراض مرض الإيدز عند النساء، وفقا لتقرير رسمي للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز كالتالي:

- ألم في العضلات والمفاصل

- ظهور طفح جلدي

- الصداع

- ألم في الحلق

- ظهور تقرح في الفم أو الأعضاء التناسلية

- تورم في الغدد اللمفاوية - تعرق يظهر بشكل ليلي

- ارتفاع في درجة الحرارة

طرق تشخيص الإيدز عند النساء

وتابع البرنامج البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز التابع لوزارة الصحة والسكان، يمكن تشخيص مرض الإيدز لدى النساء من خلال فحوصات الدم، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا لتشخيص مصابي الإيدز، مشيرة الى أن الإصابة ليست فقط بسبب العلاقات الجنسية غير المشروعة ولكن له أكثر من سبب، تتضمن مشاركة الأدوات الشخصية بعد استعمالها من قبل مريض الإيدز كالحقن الطبية والحمل والولادة، وقد ينتقل المرض من الأم المصابة بالإيدز الى الجنين، ويمكن الإصابة بالإيدز من خلال نقل الدم أو زراعة الأعضاء من شخص مصاب بالإيدز.

طرق انتقال مرض الإيدز

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال رؤية هذه الأعراض أو بعض منها، ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها وطلب الرعاية الصحية بشكل مباشر دون خجل، إذ يتم التعامل مع الحالات بشكل متقدم في أسرع وقت.