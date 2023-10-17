موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة سوهاج.. إليك التفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة سوهاج والأوراق المطلوبة لاستلام التابلت التعليمي، والمصروفات وطريقة سدادها.

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن المديرية اتخذت كل الإجراءات لسرعة تسليم التابلت التعليمي للطلاب.

موعد تسليم تابلت الثانوية العامة

وأضاف وكيل تعليم سوهاج أنّ موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة سوهاج سيكون بداية من نوفمبر المقبل، عقب الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب الخاصة بأجهزة التابلت التعليمي لطلاب المرحلة الثانوية.

ويتم التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني، وتسجيل الإمكانات التكنولوجية بكل المدارس بدقة لضمان صحة البيانات.

شروط تسليم التابلت بالمدارس

وأكد وكيل تعليم سوهاج توزيع التابلت التعليمي عقب موعد تسليم تابلت الثانوية العامة 2024 في محافظة سوهاج للمديرية إلى الإدارات التعليمية ثم للمدارس، على أن يتسلمه الطلاب عقب سداد قيمة التأمين، ثم يمنح الطالب الجهاز اللوحي بكامل مشتملاته التكنولوجيا.

خطوات استلام التابلت اللوحى

يسجّل مسؤول تسليم التابلت التعليمي في كل مدرسة قبل تسليمه للطلاب على سيستم وزارة التربية والتعليم، وإضافة المحتوى الرقمي على الموقع الرسمي وكذلك بنك المعرفة وتسجيل المنصات الرقمية.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

وكشف وكيل تعليم سوهاج عن الأوراق المطلوبة من كل طالب بالمرحلة الثانوية لاستلام التابلت التعليمي وهي:

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- صورة من الرقم القومي لولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت.

- سداد المبلغ التأميني للتابلت.

- إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

- صورة إقرار تسليم التابلت موقعة من ولي أمر الطالب.

مصروفات استلام التابلت

وأشار وكيل تعليم سوهاج إلى أنّ مصروفات تأمين التابلت اللوحي هي 105 جنيهات تدفع بواسطة البريد المصري، ويتم استلام إيصال بذلك.