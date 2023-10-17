معلومات عن الفنانة الفلسطينية دلال أبوآمنة بعد اعتقالها

نشرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا، صباح اليوم، استنكرت من خلاله اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ هذه اللحظة ويبحث الجمهور عن معلومات عنها.

معلومات عن الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة

الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة هي واحدة من أشهر فناني دولة فلسطين فهي مطربة ودكتورة ومنتجة ولدت في مدينة الناصرة الجليلية في عام 1983، فكانت عاشقة للفن منذ صغرها، وبدأت رحلتها معه منذ كان عمرها 13 عاما بمشاركتها بتقديم الأغاني الوطنية في المدرسة.

ولم تكتف الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة بالفن فقط، ولكنها كانت حريصة على استكمال دراستها في علوم الأعصاب والدماغ وتزوجت من الطبيب والشاعر عنان العباسي.

قدمت الكثير من الأغاني الخاصة بها ولم تكتف بالسينجل فقط، ولكنها أيضا طرحت عدة ألبومات كان من بينها ألبوم يا ستي الذى جمعت من خلاله أغاني المرأة الفلسطينية، كما شاركت من قبل في مهرجان الموسيقى العربية بمصر بحضور جماهيري كبير.