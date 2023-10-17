توافد العاملين بـ«المتحدة» على حملة التبرع بالدم لدعم أشقائنا في فلسطين (صور)
الحملة انطلقت في مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم بمشاركة واسعة
كتب:
محمد أيمن سالم
07:35 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
المشاركة في حملة «المتحدة» للتبرع بالدم
أطلقت اليوم، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، وجاءت حملة الشركة المتحدة، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به، وذلك من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.
وشارك في الحملة، التي انطلقت في مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم، عدد كبير من العاملين والإعلاميين ونجوم الرياضة، لدعم أشقائنا في فلسطين، مع دخول العدوان الإسرائيلي أسبوعه الثاني.