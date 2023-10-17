«غزة تموت».. سيدة فلسطينية ترسل استغاثة للعالم من شاشات الأمم المتحدة

قالت السيدة راوية، التي تدير أحد مقرات الأونروا في غزة، إن آلاف النازحين الواصلين إلى مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين يعانون نقص الغذاء والدواء، ومنهم أطفال وشيوخ وكبار، و«نحن في وضع لا يوصف ولم يحدث من قبل في العالم».

مديرة مكتب الأونروا في نيويورك السفيرة

وأضافت خلال مقطع مصور أذاعته مديرة مكتب الأونروا في نيويورك السفيرة جريتا، في جلسة إحاطة المجموعة العربية داخل الأمم المتحدة على الهواء، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العديد من الأطفال أصيبوا بالجديري، والسعة غير كافية على صعيد المياه والغذاء والدواء.

بعد وقت قصير ستنقطع الكهرباء

وتابعت وهي تبكي وتستغيث: «بعد وقت قصير ستنقطع الكهرباء، أرجوكم أنقذوا غزة إنها تموت، أنا مديرة هذا الإيواء ولا أستطيع أن أقدم لهم شيئا، هذا وضع كارثي، هم ليسوا شحاذين، لديهم الأموال لكن لم يعد هناك شيء يشترونه، جرعات الأنسولين لمرضى السكر غير موجودة».