رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قريبا.. المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن بث فيلم «هنا فلسطين من القاهرة»

كتب:

حسن سمير
09:11 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بث فيلم تحت عنوان «هنا فلسطين من القاهرة» قريبا، الذي يستعرض الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

تصريحات من الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي يدعم القضية الفلسطينية

ويستعرض الفيلم الوثائقي، تصريحات من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي يدعم القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الفلسطينيين.

توجيه الشعب الفلسطيني الشكر إلى الدولة المصرية

ويستعرض الفيلم الوثائقي أيضا توجيه الشعب الفلسطيني، الشكر إلى الدولة المصرية على مواقفها المساندة للقضية الفلسطينية، وكذلك تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتبنى حملة للتبرع بالدم للفلسطينيين

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتقدم بخالص التعازي لعائلة العدل في وفاة فقيدها أحمد سامي العدل

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى محمود بكري

ألبرت شفيق: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصلت على حقوق بث بطولة BAL