قريبا.. المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن بث فيلم «هنا فلسطين من القاهرة»

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بث فيلم تحت عنوان «هنا فلسطين من القاهرة» قريبا، الذي يستعرض الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

تصريحات من الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي يدعم القضية الفلسطينية

ويستعرض الفيلم الوثائقي، تصريحات من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي يدعم القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الفلسطينيين.

توجيه الشعب الفلسطيني الشكر إلى الدولة المصرية

ويستعرض الفيلم الوثائقي أيضا توجيه الشعب الفلسطيني، الشكر إلى الدولة المصرية على مواقفها المساندة للقضية الفلسطينية، وكذلك تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.