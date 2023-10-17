«قومي المرأة» بسوهاج يواصل فعاليات اليوم الثاني للمعسكر الأول «دوي» بالمدارس

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، فعاليات اليوم الثاني للمعسكر الأول للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» بمدرسة الثورة بسفلاق مركز ساقلتة، والتي ينفذها الفرع ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم.

المعسكر يهدف لتحفيز الفتيات على التعبير

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأوضحت أن المعسكر يهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية، ويتضمن دوائر حكي للفتيات وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة، والرسم والصلصال، ورسم جدارية لـ«دوي» على جدران المدرسة التي يتم تنفيذ المعسكر بها.

فقرات فنية وحوارات في المعسكر

وأضافت أن المعسكر يتضمن أيضا فقرات فنية، ونادي مشاهدة، وحوار للأجيال للطالبات وأسرهن، وفتح المناقشات المجتمعية بينهم، مشيرة إلى أنه شارك وأشرف على هذا اليوم الدكتورة إيمان سلامة مقرر مناوب فرع المجلس، ونسرين النجار، والدكتور دعاء الشريف، والدكتورة مديحة مصطفى، والدكتورة صفاء عياد، عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج.