رئيسة المجلس القومي للمرأة تتفقد مطبخ المصرية في أسيوط

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال زيارتها إلى محافظة أسيوط اليوم، برفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والنائبة سناء السعيد عضوة المجلس والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس والسيدة فردريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم للمرأة وعدد من قيادات المحافظة والمجلس القومي للمرأة، مطبخ المصرية الذي أقيم داخل مركز تأهيل الفتيات ذات الإعاقة.

توفير فرص عمل للسيدات

ويعتبر المطبخ بمثابة مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مسـتدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعـداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

عرض منتجات التلي

هذا كما استمعت الدكتورة مايا مرسي لعرض فني لمجموعة من الفتيات مدرسة نوتردام بالمحافظة، كما استمعت لعرض فني من فتيات بمركز تأهيل الفتيات ذوي الإعاقة، كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي المعرض الخاص المقام بمقر ديوان المحافظة شمل المعرض العديد من الحرف اليدوية مثل التلي المصنوعات الجلدية والخشبية والمنسوجات والإكسسوارات وبعض الصناعات الغذائية.