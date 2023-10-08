 محافظ الغربية يتفقد المعرض الخيري بمقر المجلس القومي للمرأة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، معرض منتجات المرأة بمقر المجلس القومي الذي ينظمه المجلس القومي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لـ 15 عارضا، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم وتشجيع أرباب المشروعات من السيدات في إطار جهود المحافظة في التمكين الاقتصادي للمرأة واحتفالا بالعيد القومي للمحافظة، بحضور الدكتورة صفاء مرعي رئيس المجلس القومي للمرأة بالغربية.

تنوع المعروضات

وتفقد المحافظ معرض منتجات المرأة وأشاد بتنوع المعروضات المقدمة وخاصة المشغولات اليدوية منها، حيث يشمل المعرض كل السلع من ملابس، ومنسوجات، ومشغولات، وإكسسوارات، وعطور، ومنظفات، وكروشية، بالإضافة إلى أعمال التطريز يدوي، مكرميات، وشموع، وديكوباج وجلود ولعل هذا ما يتميز به المعرض المعروضات اليدوية الخاصة به.

ومن جانبه أكد «رحمي»، تشجيعه الدائم لعرض منتجات السيدات والشباب وفتح منافذ لهم لعرض منتجاتهم، مشيراً إلى أن التسويق لهذه المشروعات يعد واحدا من أهم اتجاهات المحافظة في الفترة الحالية لرفع مستوى الدخل ومساعدة السيدات المعيلة والشباب في مقتبل حياتهم المهنية.

أسعار اقتصادية

كما تفقد محافظ الغربية المعرض الخيري للبيع بأسعار مخفضة بمقر المجلس القومي للمرأة، حيث جرى توفير ملابس، وأحذية وحقائب مدرسية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير للمواطنين السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.