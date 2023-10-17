زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة جنوب إيران، منذ قليل، حسبما أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.

من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن 3 هزات أرضية قوية تتراوح قوَّتها ما بين 5.1 و 5.5 درجة، ضربت جنوب إيران أمس.

ووقعت الهزات على عُمق عشرة كيلومترات، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ولم ترد تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

ويشار إلى أنه جرى تسجيل هزات أرضية في جنوب غرب إيران الأحد الماضي.