تفاصيل زلزال بقوة 5 درجات ضرب إيران.. لم يسفر عن وقوع إصابات

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مساء أمس الأربعاء، إيران، بعمق 14 كيلومترا، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء زلزال إيران، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقوع زلزال إيران عند 32.58 درجة شمالا

ونشرت وسائل إعلام، تفاصيل زلزال إيران، نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، مساء أمس الأربعاء، وقالت إن الزلزال وقع عند خط عرض الزلزال 32.58 درجة شمالا وخط طول 47.38 درجة شرقا.

من جانبها، نقلت وكالة انباء «إرنا» الإيرانية، عن مركز رصد الزلازل في جامعة طهران، إن زلزال إيران، ضرب مدينة موسيان بمحافظة ايلام الواقعة غرب البلاد، مضيفة إن بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 33 کیلومترا عن مدينة مورموری بمحافظة ايلام.

هزة أرضية تضرب الحدود الإيرانية العراقية

وفي وقت سابق، اعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب الحدود الإيرانية العراقية على عمق 10 كيلومترات.

وأوضح الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة هزة أرضية ضربت إيران، وقعت على مسافة 87 كيلومترا جنوب مقاطعة كوهدشت إحدى مقاطعات محافظة لرستان الإيرانية، و19 كيلومترا شمال شرق مدينة دهلران بمحافظة إيلام الواقعة في غرب إيران قرب الحدود مع العراق.

وفي 17 يونيو الجاري، ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، مدينة خوي شمال غربي البلاد، وقعت بؤرتها عند التقاء خط عرض 44.9 درجة شمالا و خط طول 38.51 درجة شرقا.