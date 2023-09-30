زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب إيران

ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر، مدينتي قاضي وشوقان في محافظة خراسان الشمالية شمال شرقي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن مركز الزلزال وقع عند نقطة التقاء خطي الطول الشرقي 56. 71 والعرض الشمالي 37.36 درجة، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.

زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر يضرب إيران

وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وأشار مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، إلى أن الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترًا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.