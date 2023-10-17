قوافل البنك الزراعي تجوب قرى المحافظات.. فرصة مثالية للراغبين في العمل

انطلقت قوافل باب رزق في قرى محافظة الغربية، تحت رعاية البنك الزراعي المصري المملوك للحكومة، الذي أطلقها من أجل دعم ومساندة المواطنين، وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية والقروض الصغيرة للأنشطة متناهية الصغر، لفتح أبواب رزق جديدة لهم، وتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة، انطلاقا من توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تضافر كل الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وسلط شباب البنك الزراعي المصري ضمن أعمال القوافل التي انطلقت تحديدا في قريتي نهطاي والضبابشة بمركز زفتى، الضوء على التعريف ببرنامج التمويل متناهي الصغر «باب رزق»، الذي يستهدف تمكين المرأة والشباب وصغار المزراعين، عن طريق إتاحة قرض صغير يصل إلى 15000 جنيه، بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة.

باب رزق فرصة مثالية

ويعتبر برنامج باب رزق، فرصة مثالية للراغبين في العمل بالأنشطة الحرفية والمهن الحرة والصناعات اليدوية والتجارة، لتوفير مصادر جديدة ومستدامة للدخل، بما يسهم في رفع مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف.

كما تستهدف قوافل البنك الزراعي التوعية بالخدمات المصرفية، التي يقدمها البنك لإتاحة كل خدماته المالية لسكان الريف، وتوعيتهم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بهدف حثهم على التعامل مع القطاع المصرفي، لتحقيق الشمول المالي، إذ يؤدي البنك خلال تلك القوافل بإصدار بطاقات «ميزة» بالمجان لسكان القرى لتشجيعهم على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، وهو ما يواكب جهود البنك للتوسع في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM، في كل قرى ومراكز الجمهورية.

تفاصيل برنامج باب رزق

ويعد برنامج باب رزق هو أحد أهم البرامج التمويلية التي يتيحها البنك بصورة البطاقة الشخصية، وإيصال مرافق فقط لأصحاب الحرف اليدوية والمهن الحرة، والسيدات من ربات البيوت لاستغلال مهاراتهم في القيام بأعمال مستقلة تحقق لهم أرباح ومكاسب، ومع نجاح تلك الأعمال ورغبتهم في توسيع نشاطهم سيواصل البنك دعمهم بإتاحة تمويل جديد يصل إلى 50 ألف جنيه بنفس الإجراءات البسيطة.

ويعمل البنك الزراعي المصري، من خلال هذه القوافل جنيا إلى جنب مع كل مؤسسات الدولة، ويساهم بقوة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير القرى من منطلق دوره الوطني، كأحد المؤسسات المصرفية التنموية المتخصصة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية.